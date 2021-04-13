Москва, , 11:26 — REGNUM За минувшие сутки в РФ исследования выявили 8173 случая заражения коронавирусом, сообщили 13 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые заражения зафиксированы в 83 регионах страны, больше всего их в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701) и Подмосковье (533). Также среди лидеров Ростовская и Нижегородская области.

Всего в РФ с начала пандемии выявили 4 657 883 случая заражения SARS-CoV-2.

За сутки скончались от коронавирусной инфекции 338 человек, выздоровели и были выписаны 9611 ковид-пациентов.