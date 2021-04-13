Киев, , 11:29 — REGNUM Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов защищать украинскую Одессу от «вторжения» российских войск. Об этом он сказал 12 апреля в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его мнению, Россия якобы может попытаться вернуть Одессу и занять весь юг Украины, чтобы присоединить этот регион к «Российской империи».

«Вся Украина встанет! Я лично, будучи одесситом, буду защищать лично Одессу до конца», — сказал политик.

Саакашвили также сравнил ситуацию на Украине с войной в Грузии в 2008 году. По его версии, российские войска не заняли Тбилиси из-за ожесточённого сопротивления «грузинской армии и вмешательства мирового сообщества».

Отметим, в 2008 году после нападения Грузии на Южную Осетию и вмешательства РФ в этот конфликт, журналисты телекомпании BBC случайно сняли, как Саакашвили говорит по телефону и от страха жуёт свой галстук.

Напомним, на Украине восприняли военные манёвры на территории РФ как подготовку к некоему «вторжению» на территорию страны. При этом, начиная с 2014 года, власти Украины постоянно говорят о «российском вторжении» как о свершившемся факте, не приводя, при этом, никаких доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «проверяет» реакцию Запада и уровень поддержки Украины.

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