Пермь, 13 апреля 2021, 11:26 — REGNUM В Пермском крае туристы, прибывшие из-за рубежа и проигнорировавшие тестирование на COVID-19, привлечены к административной ответственности, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
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В отношении пермяков, которые в трехдневный срок не отчитались о прохождении теста на портале госуслуг, возбудили административные производства. В общей сложности было составлено 365 протоколов. Объем штрафов составил 1,9 млн рублей.
Напомним, граждане, прибывшие в Россию из зарубежных стран, в течение трех дней должны пройти обследование методом ПЦР и разместить результаты анализа на портале госуслуг.
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