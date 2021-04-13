Уфа, , 11:35 — REGNUM Проект комплексной застройки нового микрорайона села Подольск представлен в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на «Строительном часе» в правительстве региона. Данный проект планируется реализовать в рамках разработки медно-цинкового месторождения, которую начала в 2019 году компания «Башкирская медь» (входит в «УГМК-холдинг»).

Отмечается, что в конце 2019 года глава республики Радий Хабиров обсудил данную инициативу с местными жителями в ходе своей поездки в Хайбуллинской район.

Сообщается, что для размещения нового микрорайона специалисты предварительно уже выбрали земельный участок, также был разработан график выполнения работ. Согласно плану, на площади в 127 га будут возведены транспортные и инженерные сети, жилые дома, а также социальные объекты.

«Планировку и межевание территории предполагают начать в 2021 году. Фактически речь идёт о создании «с нуля» полноценного населённого пункта с современными подходами к жилищному строительству и созданию необходимой инфраструктуры», — сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение премьер-министру правительства республики Андрею Назарову контролировать исполнение Башкирией всех обязательств по этому проекту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в августе 2019 года в Хайбуллинском районе Башкирии торжественно дан старт строительству нового подземного рудника. По объемам добычи он станет одним из самых крупных в России и войдет в тройку ключевых объектов сырьевой базы Уральской горно-металлургической компании.