Москва, , 11:27 — REGNUM Россия в настоящее время отстаивает в Донбассе интересы русскоязычного населения и будет продолжать делать это и дальше. Об этом 13 апреля заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили. Во-вторых, хорошо приспособились. В-третьих, вообще не считаем, что применима такая терминология — «цена», «расплата». Мы просто отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения. Будем защищать их и дальше», — сказал он, комментируя заявления из Вашингтона о том, что Россия «заплатит цену», если якобы будет действовать агрессивно на востоке Украины.

Также замглавы МИД РФ отметил, что в данном случае вопрос заключается в том, какие выводы из данного обстоятельства делают украинские власти и их зарубежные покровители.

«Выводы эти, к сожалению, не настраивают на положительный лад», — добавил Рябков.

При этом он уточнил, что любая угроза в данном случае только укрепляет Россию в убежденности в том, что она проводит верный курс в данном вопросе.

«Потому что США являются нашим противником, делают всё для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене. Других элементов в подходах к нам мы не видим», — пояснил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что направление США своих военных кораблей в Чёрное море является провокационным действием с целью «поиграть на нервах» у России.