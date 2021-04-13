Кызыл, , 11:24 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Тувы об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 14 апреля здесь ожидается очень сильный ветер порывами до 25−28 метров в секунду.

Регион накроет пыльной бурей. В связи с этим жителям рекомендовано не выходить из зданий, не оставлять без присмотра детей.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», — отметили в управлении.