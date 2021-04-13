Малодербетовский район, , 11:23 — REGNUM В Республике Калмыкия перед судом по обвинению в покушении на мошенничество предстанет семья лжефермеров, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Как полагают следователи, житель Малодербетовского района вместе с супругой предоставили в министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия фиктивный пакет документов, в том числе поддельный диплом ветеринара. Участие заявки в конкурсном отборе по предоставлению гранта на создание и развитие фермерских хозяйств в размере около 2 млн рублей было одобрено.

Материалы уголовного дела рассмотрит Малодербетовский районный суд.