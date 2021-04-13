Выборг, Ленинградская область, , 12:25 — REGNUM В сгоревшем дачном доме в городе Выборг Ленинградской области была найдена четырёхлетняя девочка. Спасти ее не удалось, ребенок умер в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

По данным следствия, 12 апреля в дачном доме, расположенном в СНТ «Дружба» в городе Выборг, произошел пожар. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС в доме была обнаружена 4-летняя девочка, которая скончалась в машине скорой помощи. Следственным отделом по городу Выборг возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина возгорания жилого дома. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления», — уточнили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о пожаре в поселке п. Таммисуо в черте Выборга поступило в 19:10 мск 12 апреля. Горела обстановка в квартире на площади 15 кв. метров. На месте происшествия работали восемь пожарных и две единицы техники. В 19:48 пожар был ликвидирован.