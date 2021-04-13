Сеул, , 11:48 — REGNUM МИД Южной Кореи вызвал представителя посольства Японии в стране в связи с планами сбросить воду с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун провел 13 апреля встречу с послом Японии в Южной Корее Коити Аибоси, в ходе которой выразил ему протест в связи с решением японского правительства сбросить в океан более 1,2 млн тонн радиоактивной воды с АЭС «Фукусима».

Южнокорейский дипломат потребовал от японской стороны раскрытия информации о процессе очистки загрязнённой воды.

Отмечается, что Коити Аибоси был приглашён в МИД Южной Кореи впервые после вступления в должность посла в феврале текущего года.

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