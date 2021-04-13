Лондон, 13 апреля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Jaguar представил модель F-Type 2021 в кузове купе и кабриолета. Изображения с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Jaguar Jaguar F-Type 2021 в кузове кабриолет

Называется новинка F-Type R-Dynamic Black Edition. Она получила пакет для экстерьера — Black Exterior Pack. Он включает в себя 20-дюймовые глянцевые чёрные колёсные диски с пятью сдвоенными спицами. Цветовая палитра кузова включает в себя оттенки: Firenze Red, Santorini Black и Eiger Grey.

Кресла авто обтянуты кожей Windsor и прошиты контрастной прострочкой. Потолок покрыт замшевой тканью, подрулевые лепестки сделаны из алюминия, накладки на порогах имеют подсветку.

Самым мощным в линейке моторов модели станет пятилитровый V8 с наддувом. Его производительность равна 450 л. с. Максимальная скорость авто с таким «движком» составляет 285 км/ч.

Напомним, компания Jaguar прекратила в России продажи седана XE. По данным ГИБДД РФ, в 2020 году в стране было куплено всего 29 экземпляров данной модели.

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