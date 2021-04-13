Мадрид, , 11:21 — REGNUM Среди побочных симптомов вакцины от COVID-19 Janssen наиболее частыми являются боли в месте укола, головная боль и усталость. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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Информация проведенных клинических исследований свидетельствует о том, что наиболее частыми были боли в месте инъекции (более 40% случаев), головная боль, утомляемость и миалгия (более 30%), тошнота (более 15%) и лихорадка, «в основном слабой или умеренной интенсивности и исчезающая в течение нескольких дней после вакцинации». Об этом говорится в техническом описании, подготовленном Межтерриториальным советом Национальной системы здравоохранения.

Ранее стало известно, что вакцина Janssen, разработанная компанией Johnson & Johnson, поступит в Испанию 14 апреля.