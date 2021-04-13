Пермь, , 11:21 — REGNUM В Пермском крае суды вынесли 1531 постановление о привлечении к административной ответственности организаций, которые нарушили антиковидные меры. Общий объем штрафов составил 63,3 млн рублей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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С начала пандемии COVID-19 в Прикамье проверено соблюдение противоэпидемического режима на 19,2 тыс. объектах. По результатам проверок возбудили 2137 административных производств. Из них львиная доля (1955) — за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суды вынесли постановления о штрафах. Кроме того, в 179 случаях принято решение о приостановление деятельности.

Основными нарушения названы отсутствие масок, перчаток, обеззараживателя воздуха; несоблюдение безопасной дистанции; непроведение термометрии.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в трудовых коллективах работодателям выдано 8652 постановления об отстранении от работы лиц, являющихся носителями возбудителей инфекции