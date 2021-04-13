Нур-Султан, , 11:20 — REGNUM По итогам января—марта 2021 года объем розничной торговли в Казахстане составил 2,523 трлн тенге ($5,8 млрд), что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили в бюро национальной статистики.

На долю индивидуальных предпринимателей приходится 35,8% от общего объема розничной торговли, на долю малых предприятий — 29%, на крупные предприятия — 23,8%, на средние — 11,4%.

Среди регионов Казахстана на долю Алма-Аты приходится 31,7% от общего объема розничной торговли, на Нур-Султан — 10,3%, на Карагандинскую область — 10%, Восточно-Казахстанскую область 9,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2021 года валовой внутренний продукт в Казахстане сократился на 1,6% по сравнению с январем—мартом 2020 года.

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