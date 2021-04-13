Москва, , 11:19 — REGNUM Популярный блогер Катя Клэп (настоящее имя — Екатерина Трофимова) рассказала о непростых взаимоотношениях с отцом. Интервью доступно на YouTube-канале «Нежный редактор».

В ролике блогер поделилась, что родители расстались, когда она была ещё ребёнком, и её отец полюбил другую женщину. «У него всегда была семья на стороне… Он был готов там быть с чужим ребенком больше, чем со мной», — сдерживала слёзы Катя Клэп.

Также блогер поделилась, что с удивлением смотрит на родителей своего жениха Евгения Баженова, известного как BadComedian. «У Жени правильная семья, где есть мама и папа», рассказывает она.

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