Вена, , 11:28 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окажет поддержку Японии, чьи власти решили сбросить в океан очищенную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси написал в Twitter.

«Я приветствую объявление Японии о том, как она будет утилизировать очищенную воду, хранящуюся на атомной электростанции в Фукусиме», — отметил Гросси.

Он заверил, что МАГАТЭ будет работать с японской стороной, чтобы помочь осуществить этот процесс без негативного воздействия на людей и окружающую среду. АЭС во всём мире регулярно сбрасывают воду в море, добавил Гросси, это происходит в соответствии со строгими правилами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии приняло решение о сбросе в океан воды с АЭС «Фукусима-1», серьёзно пострадавшей из-за землетрясения и цунами в 2011 году. Сброс воды должен начаться в 2023 году.

Читайте также: «Сами пейте!»: китайцы разгневаны планом Японии слить ядерные отходы в море