Санкт-Петербург, 13 апреля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Анонимные злоумышленники утро 13 апреля разослали сообщения об угрозе взрыва в нескольких судах Санкт-Петербурга и здании Роскомнадзора. Из-за этого как минимум два районных суда города эвакуируются, сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

ОПС СПб. Лжеминеры пожелали хорошего дня и сообщили об угрозе судам Петербурга

Сообщение о минировании поступило на электронную почту судов около 10:00 мск 13 апреля. Автор сообщения под ником «Владимир Соловьев» сообщил о якобы заминированных судах и здании управления Роскомнадзора, после чего пожелал «хорошего рабочего дня».

«Василеостровский и Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга эвакуируются», — сообщили в ОПС.

Напомним, подобные сообщения в суды и больницы, а также учебные заведения города начали поступать осенью 2019 года. Злоумышленники требовали «выкуп» в 120 биткоинов, после получения которого обещали перестать срывать работу государственных и городских организаций. Однако с начала пандемии, когда все учреждения перешли в онлайн-режим или вовсе на время закрылись, рассылка сообщений с угрозами приостановилась. Только с вводом послаблений антиковидного режима лжеминеры вернулись к привычным делам.