Воронеж, , 11:16 — REGNUM Более 160 вызовов поступило пожарным в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Всего пожарные подразделения за минувшие сутки выезжали на тушение пожаров 161 раз, в том числе 141 раз — на тушение сухой травы.

Сложная ситуация — сухая тёплая погода при сильном ветре — сложилась фактически во всех районах Воронежской области. Так, за последние сутки крупный ландшафтный пожар произошёл в Бобровском районе, там огонь охватил 18 га, также крупные возгорания зафиксированы в Хохольском (12 га), Бутурлиновском (10 га), Нижнедевицом (17 га), Новохоперском (10 га) районах. Обошлось без пострадавших.

«К сожалению, стремительно достигаются показатели прошлого года. Все эти пожары — рукотворны», — отмечают в МЧС, напоминая жителям про опасность сжигания сухой травы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 апреля, в Воронежской области был установлен третий класс пожарной опасности. При том, что ещё 9 апреля в регионе действовал первый класс пожарной опасности.