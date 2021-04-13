Москва, , 11:15 — REGNUM Получать зарплату по «черной» или «серой» готовы 36% жителей России, это почти на четверть меньше, чем в пандемию (46%), приводит данные исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.

Не согласны на получение оплаты труда «в конверте» 35% работающих граждан. Затруднились с ответом 29% опрошенных .

Чаще хотят получать «чёрную» зарплату мужчины, чем женщины — 40% против 33%. Больше всего согласных на такую схему было в посткризисный 2009 год (60%).

Опрос проведён 5—8 апреля 2021 года среди 1600 старше 18 лет в 441 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, в России большая часть работающих граждан не готова трудиться за зарплату в конвертах.

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