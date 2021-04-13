Мадрид, , 11:15 — REGNUM Перед вакцинацией препаратом Jannsen пациентам не рекомендуется профилактическое использование анальгетиков или жаропонижающих средств, что было рекомендовано в случае сыворотки AstraZeneca. Об этом пишет испанское издание La Razón со ссылкой на инструкцию препарата Janssen, который прибудет в страну 14 апреля.

В техническом паспорте вакцины указано, что симптоматическое лечение может использоваться для лечения некоторых побочных реакций, например, парацетамолом, но подчеркивается, что «поскольку данные о влиянии этого лекарства на реакцию иммунной системы отсутствуют, его профилактическое средство использовать перед вакцинацией не рекомендуется».

Ранее министр Испании Каролина Дариас заявила, что партия вакцины Janssen прибудет в страну 14 апреля. Препарат состоит из одной дозы, и предполагается, что им будут прививать лиц в возрасте 70−79 лет.