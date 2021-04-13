Нью-Йорк, США, , 11:14 — REGNUM Несмотря на покорение человечеством космоса 60 лет назад, насущные земные проблемы, такие как голод, бедность, безграмотность и неравенство до сих пор не решены. Поэтому мировое сообщество должно объединиться для реализации целей устойчивого развития. С таким призывом в ходе видеообращения на мероприятии Экономического и социального совета выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

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Дипломат указал на важность не забывать, что во многих государствах мира люди продолжают испытывать страдания и по причинам, не связанным с COVID-19. При этом, по его слова, ситуация едва ли изменится с окончанием пандемии.

«Поэтому призываем мировое сообщество объединиться в рамках глобального партнерства по реализации повестки-2030», — сказал Панкин, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, декларируя необходимость защиты планеты и обеспечения процветания для всех людей, ООН установила 17 целей устойчивого развития в рамках своей повестки дня на период до 2030 года. Они представляют собой смену парадигмы для компаний и правительств при разработке новых бизнес-моделей и государственной политики, основанной на устойчивости.

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Таким образом, по мнению ООН, правительства, частный сектор и гражданское общество будут играть важную роль в достижении поставленных целей. В их числе, облегчение доступа к питьевой воде, борьба с бедностью и нехваткой продовольствия, повышение качества образования, пропаганда здорового образа жизни.