Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM Жители Ростовской области высадили 213 тыс. деревьев в рамках весеннего Дня древонасаждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

В донских лесах высажено более 157 тыс. молодых сосен, саженцев акации белой и клёна. Работы были проведены на площади более чем 56 га. В городах и районах Ростовской области более 24 тыс. участников экологического праздника высадили 56 тыс. деревьев и кустарников.

Всего с 2012 года в рамках Дня древонасаждений в Ростовской области высажено около 3,5 млн деревьев и кустарников.