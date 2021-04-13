Пенза, , 11:19 — REGNUM Туристический поезд выходного дня объединит Пензенскую область, Мордовию и Татарию, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

В рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» с 30 апреля запускают новый железнодорожный туристический поезд выходного дня по маршруту Пенза-Саранск-Казань. Поезд отправится из Пензы в пятницу, 30 апреля и вечером этого же дня проследует через Саранск. В столицу Татарии пассажиры прибудут в субботу, 1 мая. В конце этого же дня гости отправятся в обратный путь.

В состав поезда войдут комфортабельные вагоны-купе с экологическими туалетами, системой поддержания микроклимата и розетками.

В стоимость тура включили железнодорожные билеты, экскурсионную программу «Здравствуй, Казань!», трехразовое питание и билеты на объекты показа.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Козловка в Чувашии начнут строительство причальной стенки, что позволит принимать туристические суда. Также в 2021 году на Волге планируется запуск речных пассажирских перевозок Чебоксары — Казань. Курсировать по Волге будут скороходные суда на подводных крыльях «Валдай 45-Р».

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