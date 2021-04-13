Улан-Удэ, , 11:14 — REGNUM В Улан-Удэ в рамках подготовки к празднованию Дня Победы провели обследования памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны, и прилегающей к ним территории. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, из 51 объекта ремонту подлежит 25.

Также в преддверии праздника волонтёры проведут акции по благоустройству мемориалов, уборке и озеленению территорий столицы Бурятии.

«Со 2 мая в городе начнется уставка праздничных панно с тематикой Дня Победы на фасадах административных зданий мэрии и районов города, на здании бывшего кинотеатра «Прогресс», растяжки на основных путепроводах, рекламных щитах», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, для профилактических работ на мемориале, посвящённого павшим на фронтах, Вечный огонь ранее перенесли на временное хранение в военкомат Октябрьского района.

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