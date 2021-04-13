Ижевск, , 11:14 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы») и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») в отношении 36-летней директора сети стоматологических клиник. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что являясь директором сети клиник женщина не выплачивала зарплату сотрудникам в период с февраля по ноябрь 2019 года. Деньги за работу не получили 18 человек. Средства, которые поступали на счета клиник, директор тратила на собственные нужды, включая отдых на курортах и личные тренинги. Сумма задолженности по зарплатам составила 1,37 млн рублей.

Обвиняемая не явилась для проведения следственных действий, органам полиции было поручено принудительно привести женщину. Прибывшему полицейскому она нанесла несколько ударов руками и ногами.

В ходе расследования не имущество и банковский счет женщины наложен обеспечительный арест, проведены бухгалтерская и медицинская судебные экспертизы, допрошены сотрудники клиник. Вину обвиняемая не признала. Меры к возмещению ущерба не приняла.

В ближайшее время дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. «За совершение указанных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 5 лет, а также штрафа до 500 тыс. рублей», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года было утверждено обвинительное заключение в отношении 49-летнего руководителя двух предприятий по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат») и по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). Общая сумма долга по зарплатам составила 27 млн рублей.

Читайте также: Главу компании в Удмуртии будут судить за невыплату 27 млн рублей зарплаты