Москва, , 11:13 — REGNUM Направление США своих военных кораблей в Черное море является провокационным действием с целью «поиграть на нервах» у России. Об этом 13 апреля заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как отметил российский дипломат, военным кораблям США «совершенно нечего» делать около российских берегов.

«Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», — сказал Рябков.

Также он указал, что проведение американскими кораблями маневров на расстоянии тысяч миль от места своего базирования всегда являются геополитическим инструментом.

«США, видимо, чувствуя себя внутри владыкой морей, в этом плане наследуя Великобритании из другой эпохи, должны все-таки понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное совершенно в другой акватории», — добавил замглавы российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прекращение работы атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране является невозможным, Россия продолжает сотрудничество с иранской стороной в создании второго и третьего блоков данной АЭС.