Ярославль, 13 апреля 2021, 11:15 — REGNUM В Ярославле председатель городской общественной палаты Александр Фёдоров предложил снизить температуру теплоносителя. Об этом рассказали на общегородском совещании в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Александр Фёдорова, в квартирах будет очень жарко, если теплоснабжающие организации не снизят температуру. Мэр Владимир Волков поручил запросить данные Росгидрометцентра о погоде на ближайшее время и провести основательную подготовку.
Для того, чтобы температуру понизили, среднесуточная температура воздуха в Ярославле должна быть выше 8 градусов более пяти дней.