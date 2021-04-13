Ярославль, 13 апреля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Ярославле председатель городской общественной палаты Александр Фёдоров предложил снизить температуру теплоносителя. Об этом рассказали на общегородском совещании в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Александр Фёдорова, в квартирах будет очень жарко, если теплоснабжающие организации не снизят температуру. Мэр Владимир Волков поручил запросить данные Росгидрометцентра о погоде на ближайшее время и провести основательную подготовку.

Конечно, сегодня уже плюс 21, завтра плюс 22, но не нужно забывать о том, что и в мае снег выпадает. Поэтому очень внимательно нужно подойти к этому вопросу: со службами всеми отработать. Блок образования, социальный блок, необходимо тоже запросить все данные и после этого принимать взвешенное решение. Виталий Юрьевич (Леженко — заммэра по ЖКХ — ИА REGNUM), тогда доложите», — отметил градоначальник.

Для того, чтобы температуру понизили, среднесуточная температура воздуха в Ярославле должна быть выше 8 градусов более пяти дней.