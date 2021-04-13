Новосибирск, , 11:11 — REGNUM В Новосибирской области охранять водоёмы будут усиленные рейдовые группы, стационарные посты и общественные инспекторы. Сейчас прорабатывается вопрос о включении представителей Новосибирского отдельского казачьего общества в состав внештатных общественных инспекторов рыбоохраны и закреплении их за госинспекторами. Об этом ИА REGNUM рассказали в правительстве региона.

Напомним, что с 20 апреля в Новосибирской области будут введены ограничения на вылов рыбы. Это связано с началом нереста.

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Сейчас в регионе действует экодружина в составе 62 представителей казачества.

«После прохождения обучения по обеспечению лесоохраны и охраны объектов животного мира в областном минприроды членам дружины присвоен статус общественных инспекторов. В перспективе — создание отряда по обеспечению рыбоохраны», — уточнили в областной администрации.