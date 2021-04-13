Красноярск, , 11:08 — REGNUM УФСБ России по Красноярскому краю задержало при получении денег судью Красноярского Высшего Третейского суда. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Установлено, что в марте 2021 года судья обманным путём завладел принадлежащими красноярцу деньгами (0,5 млн рублей) под предлогом оказания содействия в изменении меры пресечения человеку, находящемуся в СИЗО.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Читайте также: На Ставрополье судья осуждён за получение взятки