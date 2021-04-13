Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM Парковка у торгового центра «Меркурий» в Приморском районе Санкт-Петербурга, где накануне под землю из-за прорыва на теплотрассе провалились несколько автомобилей, была незаконной и находилась в охранной зоне теплосетей. Об этом 13 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Как отметили в теплоснабжающем предприятии, специалисты ТЭК неоднократно выдавали хозяину автостоянки предписания с требованием убрать парковку с территории, где проходит тепломагистраль. Последнее такое предупреждение теплоэнергетики вынесли 29 марта 2021 года, однако оно, как и два предыдущих, были проигнорированы.

«По правилам безопасности возводить какие бы то ни было постройки, организовывать парковки, свалки, детские площадки, склады в охранной зоне инженерных сетей (то есть непосредственно над теплосетями и в радиусе пяти метров от них) категорически запрещено. В случае дефекта на таких участках возникает потенциальная опасность здоровью и жизни людей, а также причинения ущерба имуществу», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, что к 04:30 мск 13 апреля теплоэнергетики завершили сварку трубопровода и приступили к запитке сети теплоносителем. В 08:55 циркуляция тепломагистрали была полностью восстановлена. В ходе ремонта специалисты заменили 11,5 метра теплосети. Как указали в ГУП «ТЭК СПб», тепломагистраль была проложена в 1989 году. Теплоэнергетики рассматривают возможность включения объекта в программу реконструкции на ближайшие годы.

«Из-за дефекта на трубопроводе пострадали три автомобиля, припаркованные на автостоянке, расположенной в охранной зоне тепловых сетей. Автовладельцам машин, что оказались в зоне подтопления, будет возмещен ущерб в установленном законом порядке. У ТЭКа заключен договор с «СОГАЗом», имущество третьих лиц застраховано», — заверили в ГУПе.

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