Москва, , 11:06 — REGNUM Угрозу доллару представляет даже обычный юань, а если Китай создаст цифровую версию этой валюты, то угроза усилится еще больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил профессор РЭШ Константин Егоров.

«При этом для смещения доллара с мировых позиций китайскому правительству необязательно делать юань удобнее именно для международных инвесторов. Достаточно просто повысить пользовательскую базу юаня. Чем больше людей регулярно используют какую-либо валюту, тем она стабильнее и ликвиднее. А это, в свою очередь, привлечет и финансовых инвесторов, — сказал Егоров. — Конечно, цифровой доллар может оказаться удобнее цифрового юаня. Но на этом рынке есть большое преимущество первого хода».

Поэтому, как пояснил экономист, повсеместно может использоваться не та валюта, которая могла бы оказаться самой удобной.

«Например, все мы пользуемся так называемой QWERTY раскладкой клавиатуры, хотя она не самая лучшая с точки зрения расположения часто используемых букв. Но поскольку все ей пользовались до нас, то и мы привыкли к ней, а сейчас уже неудобно переучиваться. Похожая ситуация складывается и с использованием валют: мировую систему платежей и финансов, уже настроенную на использование юаня, будет тяжелее обратно переключить на доллар», — сказал профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева заявила, что экономическое противостояние США и Китая в настоящее время носит менее интенсивный характер.

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