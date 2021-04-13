Стокгольм, , 11:09 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Великобритании продолжает снижаться, в то время как оно растет в Швеции. В свою очередь профессор вирусологии Йоаким Дилльнер считает, что Швеция могла бы достичь тех же позитивных результатов, что и Великобритания, если бы в стране действовала та же стратегия вакцинации населения от COVID-19. Об этом профессор сообщил в интервью газете Expressen.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Отмечается, что сейчас порядка 47% населения Великобритании получили хотя бы одну вакцину от COVID-19. В Швеции же цифра меньше — 13%, и уровень распространения коронавируса растет восьмую неделю подряд.

План Швеции с самого начала заключался в том, чтобы на первом этапе вакцинации давать второй компонент препарата спустя две недели. Однако через два месяца Агентство общественного здравоохранения изменило порядок, и во второй фазе лаг между двумя дозами был увеличен до шести недель. Британские власти сделали акцент на отказе от резервирования второй дозы, вместо этого предоставляя ее в качестве первой другим людям, что вело к увеличению количества привитых.

«Если бы Швеция была вакцинирована по тому же образцу, что и Великобритания, как вы думаете, у нас был бы низкий уровень инфицирования здесь в Швеции?» — поинтересовались журналисты

«Все говорит само за себя, но я думаю, что в Швеции есть некоторая задержка, если со стороны смотреть на то, как все получается у других», — ответил профессор Дилльнер.