Москва, , 11:06 — REGNUM Правительство Крыма разрешило отдых в детских лагерях для жителей всех регионов России. Это следует из поправок в указ о режиме повышенной готовности, опубликованных на сайте правительства региона.

Разрешается бронировать места, принимать и размещать туристов. Детские лагеря откроются с 27 мая 2021 года. В документе уточняется, что детские отряды разрешается формировать на 75%. Отдыхающие должны предоставить результаты тестирования на коронавирус.

Напомним, отдых в детских лагерях Крыма был закрыт в связи с пандемией коронавируса. Летом 2020 года лагерям разрешили принимать жителей полуострова и Арктической зоны.

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