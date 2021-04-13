Ростов-на-Дону, , 11:06 — REGNUM Энергетики Ростовской области вынужденно идут на крайние меры из-за колоссальных долгов населения за потреблённую электроэнергию. Сотни жителей региона остались без света, сообщили ИА REGNUM в компании «ТНС энерго Ростов‑на‑Дону».

С начала 2021 года подача электроэнергии ограничена более чем тысяче человек. В марте уведомления об отключениях получили ещё 38 тыс. должников. Общая сумма их долга достигла 164 млн рублей.

Крупные суммы задолжали жители Ростова-на-Дону, Батайска, Новочеркасска, Таганрога и Шахт. За неуплату часть абонентов могут лишить света в домах.