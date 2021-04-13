Симферополь, , 11:05 — REGNUM Детские оздоровительные лагеря на территории Республики Крым смогут принимать детей на отдых из всех регионов Российской Федерации с 27 мая. Соответствующие изменения в указ о введении повышенной готовности подписал 13 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«Организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенным на территории Республики Крым, осуществлять бронирование мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг с 27 мая 2021 года, с учетом эпидемиологической ситуации на территории Республики Крым и при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в документе.

При этом наполняемость отрядов пока не может превышать 75%, сами лагеря должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение на организацию деятельности. При заезде детей и сопровождающих их лиц требуется предоставлять результаты тестов ПЦР, полученных не ранее чем за 72 часа до заезда в лагерь.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2020 года власти Крыма разрешили здравницам принимать отдыхающих, однако был запрещен въезд в регион организованных групп детей.