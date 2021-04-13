Ставрополь, , 11:05 — REGNUM В Ставропольском крае при выполнении работ по разбору здания старого склада погибли два человека. Обрушение помещения произошло 12 апреля в поселке Нежинском Предгорного района. Под завалами остались люди, один из рабочих был найден погибшим сразу, второй — в процессе разбора завалов.

Третьему пострадавшему удалось выбраться из-под обломков здания самостоятельно. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следственном комитете по региону.

Следователями будут установлены причины обрушения несущих конструкций в неэксплуатируемом складском помещении, а также виновные в направлении людей на работу в небезопасное место. Проводятся экспертизы, опрашиваются свидетели. Расследование взяла под контроль прокуратура.

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