Киев, 13 апреля 2021, 11:07 — REGNUM Манёвры российских войск у границ Украины являются «проверкой Запада». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Time.
По его мнению, Россия хочет поднять градус противостояния, чтобы оценить реакцию западных стран.
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала кадры, опубликованные CNN. На видео показана украинская военная техника, которую перемещают по железно дороге, а в комментарии сказано, что это российская техника, которая едет в направлении российско-украинской границы.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал США разместить на Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.
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