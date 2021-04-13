Киев, , 11:07 — REGNUM Манёвры российских войск у границ Украины являются «проверкой Запада». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Time.

По его мнению, Россия хочет поднять градус противостояния, чтобы оценить реакцию западных стран.

«Они хотят… показать, что Запад колеблется в своей поддержке Украины, что они действительно не видят в нас партнёра. Это своего рода проверка», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала кадры, опубликованные CNN. На видео показана украинская военная техника, которую перемещают по железно дороге, а в комментарии сказано, что это российская техника, которая едет в направлении российско-украинской границы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал США разместить на Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

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