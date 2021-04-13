Магадан, 13 апреля 2021, 11:11 — REGNUM Синоптики Магаданской области предупредили, что на регион идёт циклон, который может нарушить жизнедеятельность Колымы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Циклон придёт из Хабаровского края и принесёт на Охотское побережье снег, сильный ветер до 18−23 м/с, метель. Непогода сохранится 14 и 15 апреля.
МЧС предупреждает о возможных ЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию со стороны Охотского моря в минувшие выходные циклон принёс аномальные снегопады — нормы осадков превышены в несколько раз.