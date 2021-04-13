Стокгольм, , 11:11 — REGNUM Прошлой осенью правительство Швеции представило законопроект с несколькими новыми предложениями, регулирующими донорство органов. Среди прочего кабинет министров предложил, чтобы родственники больше не могли отказываться от донорства органов умерших. Однако, после замечаний со стороны парламентариев в Риксдаге, законопроект временно отозван. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Речь идет о некоторых деталях в разделе по интубации, которые появились после внесения законопроекта. После получения замечаний правительство заинтересовано в пересмотре раздела, что невозможно сделать в процессе принятия законопроекта», — заявила в интервью новостному агентству TT София Брандстрём, пресс-секретарь министра здравоохранения и социальных дел Швеции Лены Халленгрен.

Несмотря на то, что речь идет о замечаниях по всего лишь одному разделу, согласно шведским нормам законотворчества, для исправления недочетов законопроект должен быть отозван целиком, а затем отправлен на рассмотрение Риксдага повторно.

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