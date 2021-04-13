Уфа, 13 апреля 2021, 11:05 — REGNUM В Башкирии намерены привлечь заемные средства для покрытия дефицита бюджета республики. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
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Сообщается, что депутаты госсобрания региона намерены внести изменения в республиканский бюджет.
Отмечается, что министерство финансов Башкирии намерено привлечь заемные средства путем размещения государственных ценных бумаг на сумму 5,3 млрд рублей и банковских заимствований на два млрд рублей.
Толкачев отметил, что республиканский бюджет является сбалансированным, в связи с этим все социальные обязательства будут полностью выполняться.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что доходы бюджета Башкирии сократились в январе-феврале текущего года на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.