Уфа, , 11:05 — REGNUM В Башкирии намерены привлечь заемные средства для покрытия дефицита бюджета республики. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты госсобрания региона намерены внести изменения в республиканский бюджет.

«Законопроектом предлагается перераспределить источники финансирования дефицита бюджета. В связи с экономическими сложностями, вызванными пандемией, Минфин России в 2021 году дал регионам возможность для маневра — для обеспечения бюджетной устойчивости субъекты Российской Федерации могут временно увеличить заимствования и уровень государственного долга. Мы воспользуемся благоприятным моментом для привлечения заемных средств и направим их на покрытие бюджетного дефицита, а 7,2 млрд рублей собственных ресурсов сохраним на следующий год», — передает пресс-служба республиканского госсобрания слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что министерство финансов Башкирии намерено привлечь заемные средства путем размещения государственных ценных бумаг на сумму 5,3 млрд рублей и банковских заимствований на два млрд рублей.

Толкачев отметил, что республиканский бюджет является сбалансированным, в связи с этим все социальные обязательства будут полностью выполняться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что доходы бюджета Башкирии сократились в январе-феврале текущего года на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.