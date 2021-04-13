Москва, , 11:02 — REGNUM Полмиллиона российских граждан живут на Донбассе, полмиллиона российских туристов не полетят пока в Турцию. Как много в этом символизма, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«А с другой стороны. Какой отдых в Анталии, если война на Донбассе будет вестись с использованием турецких беспилотников? Все туристы окажутся в заложниках тогда.

Пандемия коронавируса и начало третьей волны в мире и в Турции в частности заиграет свою роль, конечно, но в этом решении больше мягкой силы, чем санитарных опасений.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня — ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в этих странах.

Читайте подробнее: Голикова подтвердила ограничение авиасообщения с Турцией