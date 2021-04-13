Москва, 13 апреля 2021, 11:02 — REGNUM Полмиллиона российских граждан живут на Донбассе, полмиллиона российских туристов не полетят пока в Турцию. Как много в этом символизма, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня — ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в этих странах.
Читайте подробнее: Голикова подтвердила ограничение авиасообщения с Турцией