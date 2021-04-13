Кызыл, , 11:01 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг поручил своему заместителю Аясу Оюну выяснить обстоятельства массовой драки в Санкт-Петербурге, произошедшей прошлой ночью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в беспорядках приняли участие уроженцы республики и граждане Киргизии.

По словам зампреда, их задачей станет организация юридической, консультационной, а также медицинской помощи землякам. Для установления обстоятельств происшествия, чиновники вышли на представителей тувинской диаспоры в северной столице.

«Некоторые пользователи сети интернет пытаются разжечь межнациональный конфликт, что недопустимо. Прошу земляков не реагировать на подобного рода призывы», — отметил Оюн, потребовав от провокаторов удалить сообщения в сети.

Как сообщало ИА REGNUM, драка произошла у клуба Money Honey в центре Санкт-Петербурга. В полицию были доставлены около 20 участников. Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за женщины между двумя группами посетителей ночного клуба.

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