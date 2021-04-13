Джакарта, , 11:01 — REGNUM Вулкан Мерапи, расположенный на границе провинции Центральная Ява и Джокьякарты, начал извергать горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

На горе произошло три облака горячих лавин, состоящих из пара с расстоянием скольжения около 1,8 км.

Основываясь на визуальных наблюдениях, Мерапи выбросил столб белого дыма на высоту 200 метров над вершиной вулкана.

Напомним, последнее крупное извержение вулкана Мерапи произошло в 2010 году. Тогда более 300 человек погибли.