Оренбургский район, Оренбургская область, , 11:00 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей детским садом «Соловушка». Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, будучи руководителем дошкольного образовательного учреждения, оренбурженка вносила в рабочие документы ложные сведения о выполнении различными гражданами трудовых обязанностей в возглавляемом ею детском саду. В результате в 2016—2018 годы женщина похитила более 1,250 млн рублей, чем нанесла районной администрации ущерб.

Имущество фигуранта уголовного дела арестовано по ходатайству следователя. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.