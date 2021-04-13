13 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Китайцев пугают последствиями отказа от вакцинации, китайцы удивляются противоречивыми заявлениями разных ведомств и сетуют на невозможность получить вакцину при всем желании.

Цинь Шихуан, , 11:46 — REGNUM Главный эксперт программы иммунизации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что, если все будут откладывать вакцинацию от нового коронавируса, иммунный барьер никогда не будет установлен.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если мы хотим снять маски, без барьера нам этого не видать… Если болезни дать возможность распространиться, кроме всего прочего, вирус может мутировать, усилиться, а тяжесть заболевания — увеличиться. Если хотим вернуться к нормальной жизни, как раньше, вакцина — лучший выбор», — заявил Ван Хуацин.

Данное высказывания эксперта вызвало бурную реакцию в китайских социальных сетях. В частности, на соответствующей страничке с новостью в социальной сети Sina Weibo, принадлежащей телеканалу CCTV, было оставлено более 6000 комментариев и почти 50 тыс. лайков.

«Это все, конечно, хорошо, но проблема в том, что я не могу даже предварительно записаться на укол», — заявил одни пользователь.

Вакцинация

Его поддержал другой пользователь, отметивший, что дело не в том, что он не хочет поддержать усилия властей и сделать прививку, а в том, что количество доз вакцины резко ограничено и за ними выстроились длинные очереди.

«Да вы просто скажите, что страну откроете в конце года, после чего никому не будут возмещаться расходы на лечение от коронавируса, вот увидите, сколько останется людей, которые не привились», — заметил пользователь «Центр психического здоровья приветствует умственно отсталых»

«Ужасно раздражает эта модная реклама вакцинации в интернете ежедневная. Складывается впечатление, что не сделать прививку уже стало преступлением. Проблема в том, что вашу прививку не так-то просто получить. Скажите, как мне на нее записаться?» — отметил «Одинокий волк».

Комментатор flosolis заметил, что в стране по-прежнему перебои с распределением вакцины. Где-то люди могут без проблем получить укол, а где-то люди ждут в очередях уже несколько недель, а их очередь все не подходит. Поэтому, нельзя говорить о нежелании людей.

«Сделал я первую прививку, а вторую не могу. Ее нет. Необходимый интервал между прививками уже почти закончился. Вот и получается, что большинство получивших первую прививку не получили вторую. Это равносильно тому, что первая прививка была поставлена впустую», — негодует «Задыхающийся».

Вакцинация в Китае

Кто-то отмечает, что, может, и хотел бы записаться на прививку, н, когда узнает, что на весь многотысячный район всего 200 доз авкцины, всякое желание заморачиваться этим отпадает. Многие отмечают, что проблема не только в отсутствии вакцины, но и в целесообразности прививок.

«Вакцинация может быть хорошим выбором, но он подходит не для всех. Люди с физическими проблемами, беременные женщины, кормящие матери, к примеру, не подходят под требования. Когда будет разработана универсальная вакцина без побочных эффектов, тогда и поговорим», — считает «Девушка Цяньцянь».

«В начале этого года, если ты не сделал прививку, тебя тут же обвиняют во всех тяжких грехах. А разве вчера Национальная комиссия здравоохранения не говорила, что нельзя прививать всех поголовно и принудительно? Я верю в науку, верю властям, верю в вакцину, но прививаться не хочу. Какие проблемы?» — негодует другой комментатор.

Многих пользователей стал интересовать вопрос, а что, собственно, будет с ними, если они не введут себе эту вакцину по тем или иным причинам. Некоторые подметили, что хотели было сделать прививку, н, о почитав комментарии и ознакомившись с побочными эффектами, передумали.