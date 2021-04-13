Стокгольм, , 11:31 — REGNUM На прошлой неделе в лене Вестерноррланд, расположенном в центральной части Швеции, было зарегистрировано более 1 400 случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий недельный показатель в регионе с начала пандемии. Об этом 13 апреля сообщила газета Aftonbladet.

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«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции серьезная. Многие жители рискуют серьезно заболеть COVID-19. Мы действительно должны вместе помочь сократить распространение инфекции в нашем лене, продолжая следовать текущим рекомендациям», — говорится в пресс-релизе главного инфекциониста Вестерноррланда Ханса Бумана.

Отмечается, что всего за время пандемии в Вестерноррланде было зарегистрировано 19 886 случаев заражения и 434 случая смерти от COVID-19. В настоящее время в больницах проходят лечение 60 пациентов, 6 из которых находятся в реанимации.

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