Мадрид, , 10:59 — REGNUM Новая вакцина, разработанная фармацевтической компанией Janssen и одобренная Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), прибудет в Испанию 14 апреля. Об этом заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас, сообщает La Razón.

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По её словам, вакцина Janssen, разработанная компанией Johnson & Johnson, будет использоваться для иммунизации возрастной группы 70−79 лет. Однако, как отмечает издание, первая партия будет состоять только из 300 тысяч доз, чего явно недостаточно для достижения цели вакцинации в этой группе населения.

Таким образом, согласно отчету министерства здравоохранения Испании о вакцинации против COVID-19, общая численность населения, которое будет иммунизировано в этой возрастной группе, составляет 3 960 045 человек, из которых 741 854 человека получили хотя бы одну дозу на сегодняшний день — то есть, 18,7% от общего количества. В группе риска остаются 3 218 191 человек, которые еще не получали вакцину.

Издание подчёркивает, что преимущество вакцины Janssen, которая присоединяется к каталогу уже поставленных Pfizer, AstraZeneca и Moderna, заключается в том, что она вводится однократно и является первой в своем роде, поскольку для других вакцин требуется произвести две прививки с интервалом в несколько недель между ними.

В настоящее время группа в возрасте от 70 до 79 лет находится в числе самых отстающих в процессе вакцинации, что вызывает беспокойство, учитывая, что ее члены являются одними из наиболее уязвимых к COVID-19. Таким образом, в группе лиц старше 80 лет 94,6% получили хотя бы одну дозу (из 2 834 024 человек, которым предстоит иммунизация), а в группе от 60 до 69 лет — 25,9% (из 2 834 024 человек, которым предстоит иммунизация). Всего будет вакцинировано 5 336 986 человек.