Ярославль, , 11:59 — REGNUM В Ярославской области назвали дороги к туристическим объектам, ремонт которых пройдёт в 2021 году. Корреспондент ИА REGNUM попросил региональный департамент дорожного хозяйства прокомментировать ситуацию в свете заявления председателя правительства России Михаила Мишустина о ремонте дорог к туробъектам в России. В числе регионов, где такой ремонт пройдёт, названа и Ярославская область.

Ремонт дороги

Департамент перечислил ряд дорог, которые были отремонтированы в 2020 году и будут ремонтироваться в 2021:

«В рамках маршрута Золотое кольцо России асфальтовое покрытие заменят на трассе Владимир — Переславль. В 2020 году отремонтирован 21 километр дороги, в 2021 году — еще 8 километров. В этом году продолжается ремонт дороги Углич — Некоуз — Брейтово — эта трасса связывает Углич с еще одним туристическим центром региона — городом Мышкин. За последние два года отремонтировано более 16 километров дороги Нагорье — Берендеево. В этом году будет приведён в порядок еще один участок от села Купанского до Нагорья протяженностью 28 километров. Дорога очень востребована у местных жителей и у туристов. Она проходит через село Веськово, в котором расположены музеи чайника, истории денег, граммофонов и пластинок, а также музей-усадьба «Ботик Петра 1», — сообщили в департаменте.

Стоит отметить, что привязка плана ремонта дороги от Нагорья до Купанского к селу Веськово выглядит крайне странной, от него до Веськова 15 километров. Туристы ездят к «Ботику Петра Первого» совсем по другому участку, который действительно был отремонтирован ранее.

«Также в 2021 году будет отремонтированы участки дороги Новый Некоуз — Родионово — пос. Октябрь в Некоузском муниципальном районе Ярославской области — эта дорога ведет к историческому музею «Сить» в д. Правдино. В этом году в планах ремонт 30,5 километров дороги Говырино-Дмитриевское-Нагорье которая ведет к дому-музею М.И. Кошкина», — сообщили в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области.

Никакого музея «М.И. Кошкина» в Ярославской области нет. По указанной дороге можно добраться до деревни Брынчаги, где родился создатель танка «Т-34» Михаил Кошкин. Но музея в деревне нет, она не является туристическим объектом. Стоит сказать, что на этой же дороге находится популярный паломнический объект — Николо-Сольбинский женский монастырь, который почему-то чиновники решили не указывать. К этому же монастырю ведёт и ранее указанная дорога Купанское — Нагорье.

Отметим, что музей «Сить» в деревне Правдино пока не стал популярным у туристов. Похожая ситуация и с ремонтом дороги Тутаев — Шопша. Как указывает департамент, «по ней можно добраться до деревни Большое Масленниково, где родилась Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт».

Большое Масленниково вовсе не туристический объект. Дом Терешковой перенесён в соседний посёлок Никульское, где расположен музей «Космос». Музей, несомненно, важный, но также не часто посещается туристами.

В Ярославской области множество туристических объектов. Ремонт любой дороги так или иначе затрагивает туристическую инфраструктуру. Говорить о том, что ремонтируют «не те» дороги, нельзя. Однако складывается впечатление, что связь планов по ремонту дорог с развитием туризма во многом условна и возникла уже после составления этих планов. Иначе как объяснить ремонт дороги к несуществующему дому-музею?

И в это же время ряд успешных туристических маршрутов теряет посетителей из-за отсутствия ремонта. Это и музей кацкарей в деревне Мартыново, и резиденция Бабы Яги в Кукобое, и многие другие. ИА REGNUM продолжит тему.

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