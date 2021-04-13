В Ярославской области отремонтируют дорогу к несуществующему музею
Ярославль, 13 апреля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Ярославской области назвали дороги к туристическим объектам, ремонт которых пройдёт в 2021 году. Корреспондент ИА REGNUM попросил региональный департамент дорожного хозяйства прокомментировать ситуацию в свете заявления председателя правительства России Михаила Мишустина о ремонте дорог к туробъектам в России. В числе регионов, где такой ремонт пройдёт, названа и Ярославская область.
Департамент перечислил ряд дорог, которые были отремонтированы в 2020 году и будут ремонтироваться в 2021:
Стоит отметить, что привязка плана ремонта дороги от Нагорья до Купанского к селу Веськово выглядит крайне странной, от него до Веськова 15 километров. Туристы ездят к «Ботику Петра Первого» совсем по другому участку, который действительно был отремонтирован ранее.
Никакого музея «М.И. Кошкина» в Ярославской области нет. По указанной дороге можно добраться до деревни Брынчаги, где родился создатель танка «Т-34» Михаил Кошкин. Но музея в деревне нет, она не является туристическим объектом. Стоит сказать, что на этой же дороге находится популярный паломнический объект — Николо-Сольбинский женский монастырь, который почему-то чиновники решили не указывать. К этому же монастырю ведёт и ранее указанная дорога Купанское — Нагорье.
Отметим, что музей «Сить» в деревне Правдино пока не стал популярным у туристов. Похожая ситуация и с ремонтом дороги Тутаев — Шопша. Как указывает департамент, «по ней можно добраться до деревни Большое Масленниково, где родилась Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт».
Большое Масленниково вовсе не туристический объект. Дом Терешковой перенесён в соседний посёлок Никульское, где расположен музей «Космос». Музей, несомненно, важный, но также не часто посещается туристами.
В Ярославской области множество туристических объектов. Ремонт любой дороги так или иначе затрагивает туристическую инфраструктуру. Говорить о том, что ремонтируют «не те» дороги, нельзя. Однако складывается впечатление, что связь планов по ремонту дорог с развитием туризма во многом условна и возникла уже после составления этих планов. Иначе как объяснить ремонт дороги к несуществующему дому-музею?
И в это же время ряд успешных туристических маршрутов теряет посетителей из-за отсутствия ремонта. Это и музей кацкарей в деревне Мартыново, и резиденция Бабы Яги в Кукобое, и многие другие. ИА REGNUM продолжит тему.