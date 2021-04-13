Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса, состоящая из 19,8 тыс. доз препарата «Спутник V». Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле, что облегчает ее применение. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

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В настоящий момент идет приемка новой партии, в ближайшее время вакцина будет доставлена в медицинские учреждения города.

«В Петербурге сейчас есть вакцина в достаточном количестве для того, чтобы привить всех желающих. Проблем с записью на вакцинацию нет. Записаться можно, как по телефону 122, так и через интернет-порталы Госуслуг и «Здоровье петербуржца», — сообщил губернатор города Александр Беглов.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 652 412 комплектов. На сегодняшней день на фармбазе и в поликлиниках в наличии 195 863 доз. Всего в Петербурге, по данным на 12 апреля, привито 456 549 человек, из них 317 495 человек полностью завершили цикл вакцинации.

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